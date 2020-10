Wegen der steigenden Anzahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus gilt im Sankt-Vincentius-Krankenhaus ab Donnerstag, 29. Oktober, eine neue, strengere Besucherregelung. Reguläre Krankenbesuche sind nicht mehr möglich. Zutrittsversbot gilt immer für Besucher, die in den letzten zwei Wochen an Covid-19 erkrankt oder in Quarantäne waren oder Kontakt zu einer Covid-19 erkrankten Person hatten, für Besucher auf der Station mit Covid-19-Patienten und Verdachtsfälle, für Besucher, die die Masken- oder Dokumentationspflicht verweigern sowie für Kinder unter 16 Jahren. Zugang haben dagegen Notfallpatienten, Patienten mit Terminen sowie Bezugspersonen in bestimmten Fällen. Im „Diak“ sind vorerst weiter Besuche „in eingeschränktem Rahmen“ möglich – insbesondere rund um die Geburt sowie in der Kinder- und Jugendmedizin. Die genaue Erfassung der Besucher, eine Stunde Besuchszeit zwischen 14 und 19 Uhr, maximal zwei Besucher in einem Zimmer, die Ausnahmeregelungen für Väter von Neugeborenen sowie die generelle Maskenpflicht und das Abstands-Gebot gelten in beiden Kliniken weiter, teilten die Häuser mit.