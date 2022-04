Der Streitfall: Darf man ausgerechnet jetzt streiken?

Streiks im Kindergarten und dann auch noch bei den Busbetrieben – allein in Zweibrücken wurde am Donnerstag in mehr als der Hälfte der zehn städtischen Kitas gestreikt. Zuviel des Streiks? Zwei RHEINPFALZ-Autoren diskutieren. Zum Artikel

Solarparks auf Freiflächen: Bauern fürchten um ihre Äcker

Der Vorstoß der Initiative Südpfalz-Energie, dass jedes Dorf einen eigenen Solarpark errichten sollte, stößt bei den Bauern nicht gerade auf Gegenliebe. Denn dafür müssten diese Ackerflächen abtreten. Zum Artikel

Tötungsdelikt: Ermittler hoffen auf Spuren an Messer

So langsam bekommen Polizei und Staatsanwaltschaft ein Bild davon, was in der Nacht auf Dienstag in der Kleingartenanlage in Haßloch passiert ist. Dort wurde ein 62-jähriger Mann getötet. Obwohl es keine unmittelbaren Zeugen gibt, gibt es einige konkrete Hinweise zu den Ereignissen. Zum Artikel

Bundestag unterstützt Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Der Bundestag hat Donnerstag mit einem gemeinsamen Antrag der Union und der regierenden Ampel-Parteien für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt. Zum Artikel

KSB und die Folgen des Cyberangriffs

Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller stellt nach Cyberangriff Produktion ein: Die Schlagzeile sorgte vor Ostern für Aufruhr. KSB-Vorstandssprecher Stephan Timmermann spricht im Interview über die Folgen der Attacke. Zum Artikel

Tatenlos auf der Tribüne: FCK-Abwehrchef Kevin Kraus in unschöner Rolle

Das letzte Heimspiel der Drittliga-Saison gegen Borussia Dortmund II muss der 1. FC Kaiserslautern ohne Kevin Kraus bestreiten. Der Abwehrchef ist am Samstag gesperrt. Sein Bauchgefühl vor dem Endspurt ist eindeutig. Zum Artikel

Tigermücke: Kampf den Plagegeistern

Dass Tigermücken ganz besonders gerne Menschen stechen, davon können vor allem die Oggersheimer ein Lied singen. Wie weit sich die asiatischen Plagegeister dort schon ausgebreitet haben und wie sie bekämpft werden sollen. Zum Artikel

Nach Fischsterben am Gelterswoog: Wasserökologe äußert sich

Aktuell sieht es danach aus, dass das warme Frühlingswetter und der niedrige Wasserpegel am Gelterswoog ein Fischsterben verursacht haben. Vor allem Brassen hatten beim Laichen Probleme bekommen und waren zu Hunderten an dem Badesee verendet. Doch was tun? Zum Artikel