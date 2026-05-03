Ein Streit zwischen zwei Männern während eines Vereinsfests in Limburgerhof hat am Abend des 1. Mai die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten berichten, behauptete einer der beiden, dass ihn sein Kontrahent angegriffen und dabei rücklings von einer Bierbank geschubst habe. Der vermeintliche Täter war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht daher Zeugen, die etwas beobachtet haben oder den zweiten Mann kennen. Sie sollen sich melden unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.