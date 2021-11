Ein vor der Haustür abgestelltes Auto war offensichtlich Anlass für einen aggressiven Streit unter zwei Nachbarn am Freitagabend in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße). Laut Polizei hatte ein 44-Jähriger sein Auto zum Entladen vor der Haustür abgestellt, was seinem 33-jährigen Nachbarn missfiel. Dieser beleidigte daraufhin den Autobesitzer und versuchte zudem, einen Außenspiegel am Auto abzutreten. Der 44-Jährige gab ihm deshalb eine Kopfnuss, woraufhin der 33-Jährige versuchte, sein Gegenüber zu treten. Bei all dem entstand zwar weder am Auto ein Schaden, noch wurde einer der Streithähne ernstlich verletzt, trotzdem erwartet beide nun ein Strafverfahren.