In Maudach ist am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Nach Angaben der Polizei wollten die beiden Ludwigshafener – ein 45- und ein 23-Jähriger – zur selben Stelle durch eine Engstelle in der Breiten Straße fahren. Sie konnten sich aber nicht einigen, wer zuerst fahren darf. Es kam zum Streit, bei dem der 45-Jährige den 23-Jährigen erst beleidigte und sich dann mit seinem Wagen durch die Engstelle drückte. Dabei wurde das Auto des 23-Jährigen gestreift. Es entstand ein Schaden von 250 Euro. Der 45-Jährige entfernte sich schließlich unerlaubt vom Unfallort.