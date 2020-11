Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Hockenheim einen 40-jährigen Mann verletzt, der am Fahrbahnrand zu Fuß ein Pferd führte. Der Fußgänger war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit einer Begleiterin und dem Pferd auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Johanneshof unterwegs, als ihm ein 74-jähriger Mann in einem Mercedes entgegenkam.

Den Beamten zufolge hielt der Autofahrer vor den Fußgängern an und begann in seinem Auto zu gestikulieren. Als der 40-Jährige mit dem Pferd den Mercedes passierte, sei es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen. Der Mercedes-Fahrer habe daraufhin unvermittelt Gas gegeben und sei dem 40-Jährigen über die Füße gefahren. Dieser erlitt Prellungen, wie die Polizei mitteilt.

Opfer verfolgt Unfallverursacher

Trotzdem übergab der Mann das Pferd an seine Begleiterin, setzte sich in sein in der Nähe geparktes Auto und folgte dem Mercedes. In Höhe der Einmündung zur L722 konnte er den 74-Jährigen stoppen. Dieser setzte kurz zurück – offenbar aber nur, um dann direkt auf den zwischenzeitlich ausgestiegenen 40-Jährigen zuzufahren. Dieser konnte sich laut Polizei auf der Motorhaube abstützen und erlitt keine weiteren Verletzungen.

Gegen den 74-Jährigen wird nun wegen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.