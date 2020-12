Mit dem Spruch „Alter schützt vor Torheit nicht“ hat die Polizei eine Pressemitteilung über einen Streit zwischen zwei Seniorinnen am Montagmittag in Dudenhofen überschrieben. Nach Angaben der Beamten sind die Damen 73 beziehungsweise 80 Jahre alt und leben in einer Wohngemeinschaft zusammen. Nachdem es in letzter Zeit wohl öfter zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sei, meldete die 80-Jährige Gesprächsbedarf bei ihrer jüngeren Mitbewohnerin an. Die 73-Jährige sah dies nicht so und wollte sich lieber mit ihrem Laptop beschäftigen. Die 80-Jährige klappte daraufhin den Laptop zu, was dazu führte, dass sie von ihrer Mitbewohnerin derart an den Haaren gezogen wurde, dass sie zu Boden stürzte. Die 80-Jährige verpasste der 73-Jährigen daraufhin eine Ohrfeige und informierte die Polizei. „Es brauchte einiges an gutem Zureden, bis die beiden rüstigen Damen von den Beamten soweit beruhigt werden konnten, dass sie guten Gewissens in der Wohnung zurückgelassen werden konnten“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Den Beamten zufolge wollen sich die beiden Seniorinnen nun aus dem Weg gehen, bis die Jüngere eine andere Wohnung gefunden hat. Die beiden Damen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung.