Ein 40-jähriger Mann hat am Freitagabend seinen 39-jährigen Kollegen in Mannheim-Neckarstadt mit einem Klappmesser in den Oberarm gestochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte das Nichttragen einer Warnweste auf dem Betriebsgelände des Logistikunternehmens Anlass der Auseinandersetzung gewesen sein, teilt die Polizei mit. Der verletzte Kollege wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Heidelberg, sowie das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt haben die Ermittlungen übernommen. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.