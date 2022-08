Wegen eines Streits zwischen zwei Handwerkerfirmen über einen Auftrag ist die Polizei in Mainz am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Beamten berichten: Ihnen waren mehrere Knall- oder Schussgeräusche im Mainzer Stadtteil Mombach per Notruf gemeldet worden. Am Ort des Geschehens stellten sie fest, dass Beteiligte zweier Firmen in Streit geraten waren, der in Handgreiflichkeiten und mutmaßlich Schüssen aus einer Schreckschusswaffe mündete. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei untersuchte den Tatort und die Beteiligten nach Spuren, eine Schreckschusswaffe konnte sie nicht finden. Die Ermittlungen dauern an, die genauen Hintergründe für den Streit waren unklar.