Männer zahlen nie

Müssen auch Männer künftig immer Kleingeld parat haben, wenn sie am Alten Messplatz in Landau mal austreten müssen? Das bahnt sich an, weil Die Partei es ungerecht findet, dass nur Frauen zur Kasse gebeten werden. Bürgerfreundlicher wäre eine andere Lösung.

Bürger sollen mitreden

Dominik Geißler betont im Interview, er schaue sich Situationen an und sehe jeden Einzelnen. „Ich sehe nicht ,die Rentner’, ,die Studenten’, ,die Schüler’, sondern die Person mit ihrem Problem.“ Der neue Landauer Oberbürgermeister hat eine große Aufgabe vor sich.

Besonderer Fund beim Straßenausbau

Ein Baggerfahrer hat in Schweigen ein gemauertes Loch entdeckt. Und gestaunt. Es ist ein historischer tiefer Brunnen, der einige Generationen lang unentdeckt blieb. Wieder zuschütten oder erhalten? Das ist die Frage.

Stiftspark wird umgestaltet

Die Parkanlage des Stiftsguts Keysermühle in Klingenmünster wird derzeit hergerichtet. Es gibt bereits neue Attraktionen. Für einen Teilbereich des Geländes gibt es aber andere Ideen.

Geothermie: Resolution verfasst

Die Ottersheimer sind nicht grundsätzlich gegen Geothermie-Bohrungen in ihrem Umfeld. Aber die Risiken müssen kalkulierbar sein. So weit sei man aber noch nicht.

Elternhaus wird Sechser-WG

Ute Hänlein-Griesemer und ihr Mann Dietmar Griesemer haben lange auf eine Wohngruppe für beeinträchtigte Menschen hingearbeitet. Jetzt sind sie fast am Ziel.