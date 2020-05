Ein Blumenhändler in Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) hat im Streit mit einem Kollegen statt Blumen eine Waffe sprechen lassen. Die Polizei berichtet: Der 46-Jährige fuhr am Samstag mit seinem Lieferwagen an einen Kreisel, um dort eine Verkaufsstelle aufzubauen. Aber den Platz hatte bereits ein 73-jähriger Konkurrent in Beschlag genommen. Der Neuankömmling soll daraufhin auf einen Colt an seinem Hosenbund gezeigt und dem Kollegen mit Erschießung gedroht haben, dann aber weggelaufen sein. Die Polizei rückte mit drei Streifen und einem Suchhund an, fand den 46-Jährigen – und später auch seine Waffe, die er weggeworfen hatte. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen scharfen Revolver, der mit sechs Patronen geladen war. Nun wird ermittelt.