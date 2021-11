An der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West auf der A61 bei Worms hat am Sonntagnachmittag ein Mann eine Kassiererin beleidigt und mehrere Gegenstände auf die Frau geworfen. Laut Polizei hatte die Frau zuvor den 38-Jährigen auf seine nur über den Mund, aber nicht über die Nase gezogene Schutzmaske hingewiesen. Daraufhin habe der Kunde die Kassiererin beschimpft und mit Waren sowie einem EC-Kartenlesegerät beworfen. Die Frau blieb unverletzt. Der 38-Jährige fuhr in seinem Wagen davon. Über das Kennzeichen ermittelte die Polizei den Mann. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung zu. Auch ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung wird laut Polizei geprüft.