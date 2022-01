In der juristischen Auseinandersetzung um eine Öffnung der Ladenpassage des Rathaus-Centers hat es am Dienstag vor dem Landgericht Frankenthal keine gütliche Einigung gegeben. Ein Schuhmacher, der in der Mall noch einen Laden betreibt, will mit einer einstweiligen Verfügung erreichen, dass seine Lieferanten und Kunden sein Geschäft auch von der Bismarckstraße her erreichen können. Das lehnt jedoch die Stadt mit Verweis auf die laufenden Vorarbeiten für den Abriss des Centers ab. Das Landgericht hörte sich die Argumente der Streitparteien an und will nun am Freitag, 28. Januar, eine Entscheidung verkünden.

