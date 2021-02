Ein Streit um eine neue Beziehung ist ausgerechnet in einem Supermarkt eskaliert: Eine 25-jährige Ludwigshafenerin und ihr neuer Lebensgefährte, ein 26-jähriger Ludwigshafener, waren laut Polizei am Samstagabend im Real-Markt in Oggersheim einkaufen. Dort trafen die beiden auf den Ex-Freund der Frau. Da dieser offenbar mit der neuen Beziehung seiner Verflossenen nicht einverstanden war, ging er auf den neuen Lebensgefährten los.

Zwischen beiden Männern entwickelte sich ein Gerangel, welchem sich zudem noch zwei Begleiter des Ex-Freundes anschlossen. Die drei Männer brachten den 26-Jährigen zu Boden und schlugen weiter auf ihn ein. Durch couragiertes Eingreifen weiterer Kunden des Real-Marktes konnten die Männer voneinander getrennt werden. Zu schweren Verletzungen kam es glücklicherweise bei keinem der Beteiligten, berichtet die Polizei. Den Ex-Freund sowie seine beiden Begleiter erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.