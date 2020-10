Mehrere Missverständnisse führten am Montagnachmittag in Karlsruhe zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich zwei Personen in einer Straßenbahn über die Maskenpflicht gestritten hatten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten ein 32 und ein 58 Jahre alter Mann gegen 16:30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 4 aneinander. Da der 58-Jährige anscheinend seine Maske nicht ordnungsgemäß aufgezogen hatte, wurde er vom 32-Jährigen darauf angesprochen. In der Folge entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 58-Jährige in seine Jacke griff und kurz darauf seine als Pistole geformte Hand wieder herauszog. Er machte damit aber offenbar keine Gesten in Richtung des 32-Jährigen. Der Jüngere informierte die Straßenbahnschaffnerin. In der Folge ging beim Polizeinotruf der Hinweis ein, dass eine Person mit einer unbekannten Waffe mehrere Fahrgäste bedrohen soll. Daraufhin fuhren etliche Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausstattung zur betreffenden Straßenbahn an der Haltestelle Kolpingplatz. Mit mehreren Beamten wurde die Bahn anschließend durchsucht. Der 58-Jährige konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Cutter-Messer sowie ein verbotenes Einhandmesser. Beide Messer wurden beschlagnahmt. Der 58-Jährige durfte dann wieder gehen, ihn erwartet nun aber eine Anzeige wegen des Mitführens eines Einhandmessers.