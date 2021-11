Die Meldungen überschlugen sich am Freitagnachmittag, kaum dass die Sitzung zwischen den rheinland-pfälzischen Landräten und Oberbürgermeistern einerseits und Landesimpfkoordinator Daniel Stich und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) andererseits zu Ende war. Schon wurden Städte genannt, in denen die Impfzentren reaktiviert werden sollten. Doch um 16.30 Uhr veröffentlichte das Gesundheitsministerium in Mainz eine Erklärung, wonach über Orte noch nicht entschieden sei. Man habe sich abgestimmt, die Räume der Impfzentren im Stand-by-Modus zu nutzen. Dazu habe man sich mit dem Hausärzteverband, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer verständigt. Doch was heißt das?

Übernehmen jetzt die Kreis und Städte?

Seitens des Landes sei an alle Kommunen das Angebot gegangen, schreibt das Gesundheitsministerium, „in jedem Fall die Infrastruktur der Impfzentren für örtliche Angebote zu nutzen“. Übersetzt hieße das, die Kommunen könnten die Impfzentren in Eigenregie betreiben.

Genau das scheint der Streitpunkt. Wer wird für die reaktivierten Impfzentren verantwortlich sein und dafür bezahlen? Hier weiterlesen