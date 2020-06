Nach einem Streit über eine falsch sitzende Mund-Nasen-Maske und fehlendem Mindestabstand in einem Friesenheimer Supermarkt muss sich eine 60 Jahre alte Frau wegen Körperverletzung und eine 31 Jahre alte Frau wegen Verstoß gegen die Hygienevorschriften verantworten. Den Polizeiangaben zufolge hat die 60-Jährige die 31-Jährige darauf hingewiesen, dass deren Mundschutz die Nase nicht ordnungsgemäß bedecke, was zunächst zu einem Streitgespräch führte. Als die jüngere Frau dann an der Kasse den Mindestabstand zu der 60-Jährigen unterschritt, habe letztere ihren Ellenbogen in den Bauch der 31-Jährigen gerammt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die allseits bekannten Hygienevorschriften einzuhalten und rät: „Informieren sie bei Verstößen gegen die Hygienevorschriften in Einkaufsmärkten das Personal.“