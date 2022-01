Mit einer vermeintlichen Bombe im Rucksack gedroht hat am Montagnachmittag in Pirmasens ein 20-Jähriger in einem Elektromarkt in der Zweibrücker Straße. Der Mann hatte sich laut Polizei mit Mitarbeitern des Marktes wegen eines Handyvertrags gestritten. Dabei habe er mehrmals gedroht, eine in seinem Rucksack versteckte Bombe zu zünden. Angestellte drängten den Kunden daraufhin aus dem Gebäude. Auf dem Parkplatz nahmen Kriminalbeamte den jungen Mann widerstandslos fest. Eine Bombe fanden die Polizisten nicht. Bei seiner Vernehmung habe der 20-Jährige ausgesagt, die Drohung nicht ernst gemeint zu haben, teilte die Polizei mit. Auf ihn kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu.