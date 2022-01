In Stolberg bei Aachen ist ein Streit zwischen einer Zirkus-Familie und Anwohnern eskaliert. Im ländlichen Stadtteil Büsbach sei es Dienstagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung und Bedrohungen gekommen, an deren Ende 20 Personen beteiligt waren. Die Polizei wurde gerufen und musste den Streit schlichten, nachdem einer der Anwohner einen Schuss aus einer Schreckschusspistole in die Luft abgegeben hatte. Verletzt wurde niemand, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Waffe sei sichergestellt worden.

Auslöser der Streitigkeiten war nach bisherigen Ermittlungen, dass die Zirkusleute mit einem Gabelstapler einen Blumentopf verrückten, um mit Lastwagen zu ihrem Winterlager zu gelangen. Damit waren einige Anwohner nicht einverstanden, hieß es.