Etwas unklar ist eine Auseinandersetzung, die sich am Montagmittag zwischen einem laut Polizei alkoholisierten Mann und einem Sicherheitsmitarbeiter in Höhe der Mall am Fackelrondell abspielte. Eine Passantin hatte eine Polizeistreife zu sich gewunken, weil einem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf getreten worden sein soll. Eine weitere Zeugin bestätigte die Schilderung. Das mutmaßliche Opfer war ein 54-jähriger Mann, der Polizei nicht unbekannt, der angab, lediglich zu viel getrunken zu haben und sich hier auszuruhen. Er lehnte die Versorgung durch einen Rettungsdienst ab. Bei dem vermeintlichen Täter handelte es sich laut Polizei um einen Sicherheitsmitarbeiter. Er gab an, dass er den Mann aufgefordert habe, sich zu entfernen. Deshalb habe er ihn mit den Händen weggeschoben.