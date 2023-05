Die Auseinandersetzung zwischen Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) und Kita-Leiter Oliver Klar beschäftigt mittlerweile die Staatsanwaltschaft in Landau. Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, lägen drei Anzeigen zu dem Vorfall vom 30. März vor. An diesem Tag soll nach Darstellung des Kita-Leiters der Bürgermeister handgreiflich ihm gegenüber geworden sein und ihn gegen einen Schrank gestoßen haben. Der mutmaßlich Angegriffene habe eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, sagt Möhlig. Von der anderen Seite gebe es eine Anzeige gegen das vermeintliche Opfer wegen falscher Verdächtigung und zusätzlich wegen versuchter Nötigung. Hintergrund für den Nötigungsvorwurf ist offenbar ein Schreiben, in dem von Lutzke politische Konsequenzen nach dem Vorfall gefordert werden. Die Ermittlungen zu dem Fall hätten begonnen und würden voraussichtlich noch einige Wochen andauern, informiert die Oberstaatsanwältin.