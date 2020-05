Nach einem Zusammentreffen in einer Einbahnstraße haben sich ein Autofahrer und ein Radfahrer in Ludwigshafen geprügelt. Laut Polizei war der 36 Jahre alte Radfahrer am Freitagnachmittag falsch herum in die Straße gefahren, wo er von dem 63 Jahre alten Autofahrer zur Rede gestellt wurde. Nach einer ersten Rangelei besorgte sich der Radfahrer aus einem Sperrmüllhaufen eine Holzlatte und fügte seinem Kontrahenten leichte Verletzungen zu. Nach einer kurzen Flucht vom Tatort wurde er von Polizisten gestellt.