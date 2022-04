Zwei jugendliche Freundinnen sind am Donnerstagabend in einem Linienbus in Otterstadt derart in Streit geraten, dass die eine der anderen eine Weinflasche auf den Kopf schlug und sie schwer verletzte. Nach Polizeiangaben waren die 15 und 17 Jahre alten Mädchen alkoholisiert, als sie gegen 22 Uhr in dem Bus mitfuhren. Als dieser an der Haltestelle in der Lindenstraße stoppte, soll die 15-Jährige mit der Glasflasche zugeschlagen haben und geflüchtet sein. Ihre Freundin wurde stark blutend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Hohe Alkoholwerte

Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei ihr einen Wert von 0,85 Promille. Die Tatverdächtige wurde wenig später in einer Wohnung gefunden, bei ihr ergab der Test einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.