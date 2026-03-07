Ein Streit zwischen zwei 18-Jährigen ist am Freitagabend in Speyer eskaliert. Laut Polizei griff ein Mann aus Dudenhofen seinen Kontrahenten aus Waldsee mit einem Messer an und verletzte ihn am Bauch. Der Vorfall ereignete sich am Postplatz. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte jedoch kurz darauf in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.