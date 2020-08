Im Stadtteil Herzogenried ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen vier Männern eskaliert. Dabei wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren das Opfer und sein 19-jähriger Begleiter stadteinwärts unterwegs, als sie an einer roten Ampel stehend von zwei vorbeilaufenden Männern beleidigt wurden. Die Männer hätten außerdem ans Auto getreten.

Mit abgebrochenem Flaschenhals verletzt

Daraufhin kam es laut Polizei zu einem handgreiflichen Streit, bei dem der 21-Jährige mit dem abgebrochenen Hals einer Glasflasche am Hals verletzt wurde. Die beiden Unbekannten seien anschließend geflüchtet. Der Verletzte wurde von seinem 19-jährigen Begleiter in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.