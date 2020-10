In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:30 Uhr ist es in einer Bar in Speyer zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person mit einem Messer am Rücken verletzt. Beim Eintreffen der Streife seien circa 60 Personen anwesend gewesen, so die Beamten weiter.

Die Verletzungen des Mannes seien zwar nicht lebensbedrohlich gewesen, trotzdem sei er im Krankenhaus medizinisch versorgt worden. Den Täter skizziert die Behörde wie folgt: Etwa 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, kurze blonde Haare, Geheimratsecken, orangefarbenes T-Shirt, blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

06232/137-101 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.