Zu einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes ist es am Donnerstag in Kaiserslautern gekommen. Wie die Polizei informierte, ärgerte sich ein 55-Jähriger über die Rücksichtslosigkeit eines 80-Jährigen, der sein Auto auf einem sogenannten Mutter-Kind-Parkplatz abstellte. Eine verbale Auseinandersetzung endete nach Zeugenangaben darin, dass der 55-Jährige den Senior umstieß. Auf dem Boden rangelten die Streithähne miteinander. Laut Polizei nahm der Jüngere der beiden Männer dem Senior einen Schlagstock ab, zu dem dieser gegriffen hatte. Der 55-Jährige soll damit dann eine Begleiterin des 80-Jährigen geschlagen haben, als diese dem Senior zu Hilfe eilte. Die Bilanz des Streits: Die 71-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Männer leicht verletzt. Den Schlagstock nahmen die Polizisten mit.