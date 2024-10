In Ludwigshafen ist es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 21 Uhr gerieten ein 28-Jähriger und ein 29-Jähriger im Bereich des Berliner Platzes zunächst in ein Streitgespräch. Nach Angaben der Polizei verletzte der 28-Jährige den 29-Jährigen leicht im Gesicht.

Daraufhin griff der 29-Jährige zu einer beschädigten Flasche und verletzte den 28-Jährigen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.