Wärme aus Tiefengeothermie: Wer ist dagegen, wer dafür – und warum

Sollte Haßloch künftig mit Wärme aus Tiefengeothermie versorgt werden? Ja, sagt der Klimaschutzbeirat, der die Pläne von Vulcan Energy als ökologisch sinnvoll ansieht. Für die HLL dagegen verfolgt das Unternehmen nur eigene ökonomische Interessen. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft prüft Anzeige gegen Ex-ADD-Vizepräsidentin

Die Staatsanwaltschaft Mainz prüft eine Strafanzeige gegen die frühere Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Begoña Hermann (SPD), wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“. Zum Artikel

Park & Bellheimer steigert Export von Export

Erneut legt Park & Bellheimer bei Umsatz und Absatz zu. Und das stärker als die Branche. Gestiegen ist auch der Bierabsatz des pfälzischen Unternehmens im Ausland. Was das mit dem Kauf von 140.000 neuen Fässern zu tun hat. Zum Artikel

Pipeline durch den Pfälzerwald erregt die Gemüter

Die Wogen schlagen momentan hoch in Merzalben. Eingriffe in die Natur erregen die Gemüter, Bauarbeiten an der Schloßstraße, auf dem Zimmerberg oder auch im Zieglertal sind Stein des Anstoßes. Viele wundern sich, was da überhaupt im Biosphären-Reservat passiert. Zum Artikel

Diebe entwenden Geld aus Trauerkarten

Geöffnete Post im Briefkasten: Das ist ein Thema, das die Südpfalz nicht loszulassen scheint. Nachdem ein Annweilerer und ein Landauer Ehepaar von ihren Vorfällen berichtet haben, traf es nun eine Silzer Familie. Der Schaden ist nicht klein. Zum Artikel

Galeria schließt 52 Warenhäuser

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. Die Pfalz ist nicht betroffen – aber Filialen in der Umgebung. Zum Artikel

So soll der aufgeblähte Bundestag abspecken

Die Anzahl der Abgeordneten soll reduziert werden. Aber: Wer einen Wahlkreis gewinnt, hat keine Garantie mehr, in den Bundestag einzuziehen. Dagegen regt sich Widerstand. Zum Artikel

Meinung zu Long Covid und Post-Vac: Bessere Versorgung wichtig

Der Vorstoß für eine bessere Versorgung von Corona- und Impfgeschädigten ist richtig. Hoffentlich verzettelt Minister Lauterbach sich nicht, kommentiert unser Mitarbeiter Bernhalrd Walker. Zum Artikel

Der Deal mit den Klima-Klebern

Oberbürgermeister von drei Städten unterstützen öffentlich die Ziele der „Letzten Generation“. Dafür erkaufen sie sich freie Fahrt für ihre Bürger. Das sorgt für Ärger. Zum Artikel

Zwölfjährige aus Freudenberg wurde Opfer eines Verbrechens

Seit Sonntag laufen die Ermittlungen zum Tod einer Zwölfjährigen aus Freudenberg auf Hochtouren. Am Montagvormittag kommt dann die schlimme Nachricht: Das Mädchen wurde Opfer eines Verbrechens. Zum Artikel

Stromausfall: Laut TWL kein Fremdverschulden

Der technische Defekt, der am Freitagabend zu einem teils mehrstündigen Stromausfall geführt hat, betrifft nach Unternehmensangaben einen Schalter in einem Umspannwerk. Dass das Bauteil sabotiert wurde, schließen die Werke aus. Zum Artikel