Beschäftigte im Öffentlichen Dienst sind am Dienstag unter anderem in Landau, Pirmasens und Worms bei Warnstreiks auf die Straße gegangen. Rund 360 Streikende hat die Gewerkschaft Verdi in Landau gezählt. In Pirmasens gingen laut Gewerkschaft rund 520 Menschen auf die Straße, in Worms 300. „Die Öffentlichen Dienste haben eine ordentliche Bezahlung verdient“, sagte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll in Landau. Besonderen Unmut hat laut Verdi bei den Streikenden das Vorgehen der Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH hervorgerufen. Das Unternehmen hatte mit einer Aussperrung den Betrieb für den gesamten Tag eingestellt, da der Arbeitsablauf nicht mehr gesichert werden könne, so eine Mitteilung der Stadtwerke. Dabei handelt es sich um eine arbeitsrechtliche Maßnahme, mit der unter anderem auch arbeitswillige Arbeitnehmer ihren Entgeltanspruch verlieren. Verdi-Mitglieder erhalten für diesen Tag eine Streikunterstützung, Nicht-Mitglieder nicht. Das Vorgehen der Stadtwerke sei völlig überzogen, so Knoll. Für Mittwoch sind weitere Streiks angekündigt – unter anderem in Ludwigshafen und Kaiserslautern.