Der am Montag begonnene einwöchige Streik im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz wird um eine weitere Woche verlängert.

Der Streik werde bis einschließlich Sonntag, 24. März, fortgesetzt, teilte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Donnerstag mit. Die Arbeitgeberseite sei trotz der massiven Ausfälle im Nahverkehr in dieser Woche nicht bereit, den Konflikt durch einen Kompromiss zu beenden, begründete Bärschneider die Verlängerung des Arbeitskampfes.

Seit Montag streiken die Beschäftigten zahlreicher privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz. Bestreikt werden unter anderem die DB Regio Bus Mitte, die Palatina Bus GmbH und die Stadtbus Zweibrücken GmbH. Der Ausstand trifft viele Schüler und Pendler.

Einigung mit kommunalen Betrieben

Bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Rheinland-Pfalz ist der Tarifkonflikt hingegen beigelegt. Auch das teilte Verdi am Donnerstag mit. Die in der vierten Verhandlungsrunde erzielte Einigung mit dem kommunalen Arbeitgeberverband KAV Rheinland-Pfalz sehe deutliche Verbesserungen für die rund 1600 Beschäftigten vor. Dazu gehören laut Gewerkschaft ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld, die Einführung eines Samstagszuschlages sowie einer Zulage für Dienstteilungen und die Erhöhung der Feiertagszulage. Auch die Jahressonderzulage soll demnach deutlich steigen.