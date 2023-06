Mehrere Geschäfte in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden heute bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwoch zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In der Pfalz sind laut der Gewerkschaft die H&M-Filialen in Ludwigshafen und Kaiserslautern, die Kauflandfilialen in Grünstadt, Landstuhl und Kaiserslautern sowie Ikea und Primark in Kaiserslautern betroffen. Darüber hinaus würden auch Ikea und Smyth Toys in Koblenz, H&M in Mainz und Worms sowie Kaufland in Alzey bestreikt werden. Auch Geschäfte in Mannheim und Heidelberg seien betroffen. Kundinnen und Kunden müssen sich laut Verdi auf leere Regale, wenig Service und lange Warteschlagen an den Kassen einstellen.