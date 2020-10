In Ludwigshafen, Mannheim und den umgebenden Orten und Regionen fahren am Freitag, 30. Oktober keine Busse und Bahnen. Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird gestreikt. Nach Mitteilung des Unternehmens hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Unternehmens aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit ruhen zu lassen.

Der Streik beginnt um 3 Uhr und geht bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag. Sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr der RNV werde komplett stillstehen, heißt es in der Mitteilung. Dies betrifft insbesondere die Straßenbahnen in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und die Linien, die bis Weinheim und Bad Dürkheim fahren.

Der Grund für den Streik: Am Mittwoch ist, wie die Gewerkschaft am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, die vierte Tarifvertragsverhandlung gescheitert. Daher würden alle RNV-Beschäftigten (Fahrdienst und Werkstätten) für Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Der Haustarifvertrag bei der RNV gelte für 2200 Beschäftigte in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Pro Tag nutzen über eine Million Kunden das Nahverkehrsangebot der RNV. Verdi strebt eigenen Angaben zufolge an, dass es kürzere Arbeitszeiten gibt, die Überstunden anders geregelt, Entlastungstage eingeführt und einzelne Berufsgruppen aufgewertet werden. Außerdem wird ein höheres Urlaubsgeld gefordert.