Weil die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) bestreikt wird, fahren am Freitag, 16. Oktober, im gesamten RNV-Verkehrsgebiet keine Busse und Bahnen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr erneut zum Warnstreik aufgerufen. Der Bahn- und Busverkehr wird daher am Freitag von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg komplett still stehen. Auch die RNV-Verwaltung und -Werkstätten werden bestreikt, ebenso die Mobilitätszentralen. Auch Schülerverkehre, welche die RNV im städtischen Auftrag erbringt, sind betroffen. Einen ersten großen ÖPNV-Streik hatte es in der Region am 29. September gegeben.