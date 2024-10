Der Streik bei Tadano ist zu Ende. In einer Urabstimmung am Dienstag hat sich eine 80-prozentige Mehrheit dafür entschieden, den Tarifkompromiss zwischen Arbeitnehmerseite und Geschäftsführung zu genehmigen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass jeder Fünfte damit nicht glücklich ist.

Die Pariser Fashion Week ist vorbei und damit auch ein großes Abenteuer für Karin Wadle. Gemeinsam mit Designerin Jona Hoffmann und der Pirmasenser Schuhmanufaktur Zarini brachte sie lokale Mode auf den wohl bekanntesten Laufsteg der Welt. Gemäß dem Motto „Nach der Show ist vor der Show“ werden schon die nächsten Pläne geschmiedet.

Das Tief aus dem Jahr 2023, als sich zum Wintersemester nur 84 neue Studierende an der Hochschule in Pirmasens eingeschrieben hatten, ist überwunden. Um am Puls der Zeit zu bleiben, will sich die Hochschule verändern. Und Studiengänge streichen.

Gemeinsam mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt von Lambsborn sollen drei kleine Stichstraßen erneuert werden, die zur Hauptstraße gehören. Hierzu wurden dem Gemeinderat die Vorplanungen vorgestellt. Der lehnte diese ab – aus guten Gründen.

Die CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat Fehrbach wünscht sich von der Stadt noch Folgearbeiten im Umfeld der neu aufgestellten Urnen-Stelen auf dem Friedhof. Vor allem die Situation mit den Müllbehältern sei „nicht ganz so glücklich“.

Nach jahrelanger Planung und Arbeit erstrahlt die Luthersbrunner Kirche in neuem Glanz. Die Gemeindemitglieder werden ihre Kirche nach der Sanierung kaum wiedererkennen. Das Gotteshaus hielt die ein oder andere Überraschung parat.