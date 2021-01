Ein Streifenwagen des Polizeireviers Heidelberg-Süd ist bei einer Einsatzfahrt am Mittwochabend auf einer Brücke, die über den Bahnhof Heidelberg-Wieblingen/-Pfaffengrund führt, verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten kurz nach 19 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in Eppelheim gerufen. Auf dem Weg dorthin fuhr die Polizeibeamtin am Ende der Brücke in eine Bodenwelle. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lärmschutzwand. Die Beamtin wurde leicht verletzt, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro.