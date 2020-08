Zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Mofa ist es am Freitagnachmittag in Ludwigshafen zur Kollision gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verfolgte der Streifenwagen gegen 14.50 Uhr den Mofafahrer in der Edigheimer Straße, weil das Kennzeichen hochgeklappt war. Der 15-jährige Mofafahrer flüchtete laut Polizeiangaben und gefährdete dabei mehrere andere Verkehrsteilnehmer. In einer Sackgasse in Edigheim kam es schließlich zur Kollision, wobei der Mofafahrer stürzte und sich Schürfwunden zuzog.

Betäubungsmittel im Helmfach gefunden

Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Helmfach des Mofas wurden Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Das Mofa wurde zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Es konnten bereits auf den ersten Blick verschiedene technische Veränderungen des Gefährts festgestellt werden. Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich telefonisch auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter 0621/9632122 zu melden.