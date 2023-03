Ein Streifenwagen ist auf der A5 nahe Karlsruhe mit einer Gruppe Wildschweinen zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden die zwei Polizistinnen in dem Streifenwagen bei dem Unfall am frühen Mittwochmorgen leicht verletzt.

Vier Wildschweine wurden bei dem Unfall getötet, ein weiteres wurde so schwer verletzt, dass Polizeibeamte es mit der Dienstwaffe erschossen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Polizistinnen in ein Krankenhaus. Laut dem Sprecher waren sie aufgrund ihrer Verletzungen dienstunfähig. Die A5 war nach dem Unfall für rund zwei Stunden in eine Richtung gesperrt.