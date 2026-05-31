Am frühen Sonntagmorgen war eine Streife der Polizeiinspektion Wörth gegen 2 Uhr auf der K15 aus Wörth kommend in Richtung Schaidt unterwegs. An der Kreuzung zur K16 missachtete ein 18-jähriger Autofahrer nach Angaben der Polizei die Vorfahrt der Streife und fuhr unbeirrt in die Kreuzung ein. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver der Streife konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der junge Mann fuhr unbeirrt weiter, konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Dabei erklärte er, die Kreuzung schlichtweg übersehen zu haben. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.