Ein unbekannter Online-Videospieler hat in Neustadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Bei den Beamten ging am Samstagabend ein Notruf ein: Jemand habe sich in einer Wohnung verschanzt und schon fünf Menschen mit einem Messer verletzt. Doch in Wirklichkeit war am vermeintlichen Tatort in der Branchweilerhofstraße nur ein 34-Jähriger, der sich im Internet-Verbund mit anderen einem Video-Spiel widmete. Nach Polizeiangaben übertrug er dabei einen Einblick in sein Zimmer, und auch die Adresse seiner Wohnung war sichtbar. Der unbekannte Anrufer wollte dann offenbar zusehen, wie schwer bewaffnete Einsatzkräfte den Raum stürmen. Nun wird gegen ihn wegen Notruf-Missbrauchs und Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Das Problem bei der Suche nach ihm: Die Videospieler waren über eine Plattform verbunden, auf der Menschen aus aller Welt aktiv sind. Allerdings spricht einiges dafür, dass der Täter aus der Region stammen könnte. Schließlich, sagt ein Beamter, landete sein Notruf sofort im Ludwigshafener Polizeipräsidium. Sofern er keine besonderen technischen Tricks verwendet hat, müsste er die 110 also aus der Vorderpfalz heraus angewählt haben.