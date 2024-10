Das Wetter hat (außer am Sonntag) nicht ganz mitgespielt beim vierten Streetfood-Festival in Grünstadt. Der Freitag begann nach einem verregneten Vormittag schleppend. Und der Samstag war grau und kühl, hielt zum Abschluss noch einen Regenguss parat. Dennoch haben offensichtlich viele Menschen auf dem Luitpoldplatz vorbeigeschaut und die internationalen Gerichte genossen. Denn die Betreiber der Trucks zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Was sie alles auftischten, lesen Sie hier.