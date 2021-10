Wegen Bauarbeiten fahren am langen Wochenende von Samstag, 30. Oktober, bis Montag, 1. November, keine Züge von Neustadt nach Kaiserslautern. Als Ersatz werden Busse von Neustadt nach Hochspeyer eingesetzt. Heikel ist vor allem, dass es am 31. Oktober ein FCK-Heimspiel gibt, zu dem eine Anreise mit dem Zug von Neustadt aus nicht möglich ist.

Der für den regionalen Schienenverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern betont zum Spiel des FCK gegen die Würzburger Kickers am 31. Oktober: „Da es nicht möglich ist, ausreichend Buskapazitäten zur Verfügung zu stellen, ist eine Anreise mit der Deutschen Bahn leider nicht möglich.“ Auch bei Ausflügen oder Wanderungen im Pfälzerwald sollten die Ersatzbusse von Neustadt nach Hochspeyer vor allem am Sonntag wohl besser gemieden werden. Außer der S-Bahn ist von der Streckensperrung auch der Regional-Express RE 1 von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken betroffen. Die Züge fahren von Mannheim nur bis Neustadt, hier muss in einen Ersatzbus nach Hochspeyer umgestiegen werden. In Hochspeyer besteht dann Anschluss mit der S-Bahn nach Kaiserslautern. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um rund 30 Minuten. Die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn unter www.bahn.de ist entsprechend aktualisiert.