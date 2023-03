Strauße müssen Ende März weichen

Noch immer stehen die Strauße der Mhou-Farm auf dem Freigelände. Die Farm mit Farmladen ist seit Ende Dezember vergangenen Jahres geschlossen. Die Zeit arbeitet gegen das Ehepaar Braun/Kistner und doch gibt es noch Hoffnung.

Der Umwelt zuliebe

Solaranlagen können jetzt auch in der Landauer Altstadt unkompliziert auf die Dächer. Klimaschützer mahnen zur Eile.

Quietschbunte Schleckerei am Stiel

Die Eisautomatenfamilie der Firma Bechtolina in Bad Bergzabern hat Zuwachs bekommen. Im mittlerweile dritten Gerät gibt’s Neues zu entdecken.

Inmitten unfassbarer Zerstörung

Der Landauer Ukrainehelfer Erik Schäfer war in der Hölle von Bachmut und erzählt uns von seinen Erlebnisse im Kriegsgebiet. Zum ersten Mal hat er ein unschönes Erlebnis mit dem ukrainischen Militär.

Bundeswehr kontrolliert Gefahrstofflager

Die Gefahrstofflager im US-Depot sind vor wenigen Monaten von der Bundeswehr überprüft, Mängel abgestellt worden. Ein Bild machte sich am Montag vor Ort auch der Petitionsausschuss des Bundestages.

Neue Technik rettet Leben

Wenn Rettungssanitäter zu einem Notfall kommen, müssen sie schnell und effektiv handeln. Neue Technik hilft ihnen Daten unmittelbar an die Klinik weiterzugeben. Die Asklepiosklinik Kandel ist das erste Haus in Rheinland-Pfalz, in dem diese Technik zum Einsatz kommt.