Seit Freitagmittag ist klar: Das beliebte Strandbadfest in Frankenthal fällt aus. Lange haben die beteiligten Vereine und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) an dem Termin Mitte Juli festgehalten – entgegen anderslautender Stimmen aus Stadtspitze und Verwaltung. Die Hürden bei Finanzierung und Organisation der am 14. und 15. Juli geplanten zweitägigen Veranstaltung sind zu hoch, um sie knapp vier Wochen vor dem Termin noch zu nehmen, begründet Knöppel die Entscheidung.

Das Strandbadfest findet jährlich am Wochenende vor den Sommerferien auf dem Areal des Frankenthaler Strandbads statt. Veranstalter ist die Stadt. Betreiber des Bades ist die Bäder und Parken GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Frankenthal, die 2022 einen Großteil der Finanzierung übernahm. Die Finanzierung für 2023 war ungesichert. Das Fest war 2020 und 2021 zweimal wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Üblicherweise zählten die Veranstalter rund 10.000 Besucher.

