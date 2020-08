Rundum gelungene Faustball-Premiere in Tiefenthal: Erstmals in der Vereinsgeschichte fand am Samstag ein Zweitliga-Spieltag auf eigenem Rasenplatz statt. Dank großer Eigenleistung konnte sich der Klub seinen Traum von einem Spielfeld in der vorderpfälzischen Gemeinde erfüllen. Eigentlich hätte die schmucke Anlage schon vor Monaten mit einem großen Fest eingeweiht werden sollen – das Coronavirus machte dem aber einen Strich durch die Rechnung.

Stolz auf „Schmuckkästchen“

Nun wurde es aber immerhin noch etwas mit einem Spieltag – und das bei gutem Besuch unter Einhaltung von Hygienerichtlinien. „Für uns ist das eine einmalige Sache, einen Platz im Ort zu haben. Wir sind riesig Stolz auf unser Schmuckkästchen“, sagte Abteilungsleiter Robert Happersberger. Er konnte sich zudem über einen Traumstart in die Saison freuen. In den drei Spielen gegen TV Dieburg (3:0), ESG Karlsruhe (3:2) und TSV Karlsdorf (3:2) gelangen den Tiefenthalern drei Siege.

„Insgesamt sind wir mit dem Tag super zufrieden, auch wenn spielerisch sicher noch mehr geht. Die Vorfreude der Jungs auf den ersten Spieltag auf unserem neuen Platz war riesig nach dem harten Training der letzten Monate“, sagte Spielertrainer Ricardo Happersberger.

Nur zwei Spieltage

Die Zweitliga-Saison wurde coronabedingt auf zwei Spieltage verkürzt. Am 19. September treffen die Tiefenthaler in Karlsdorf auf den TV Waibstadt I und II. Auf- und Absteiger wird es keine geben.