Demonstranten verteilen „Strafzettel“ an Urlauber auf der beliebten Ferieninsel. Der Ärger der Einheimischen wächst. Die Inselbewohner fühlen sich von den Touristen-Massen an den Rand gedrängt. Am Wochenende ist erneut eine Großdemonstration angekündigt.

