Am Samstagmorgen hielt ein 45-jähriger Mann im Bereich von der B9-Abfahrt Germersheim-Süd eine Autofahrerin an. Der Mann gab an, er habe einen leeren Benzintank und benötige aufgrund einer defekten Tankkarte Geld zum Tanken. Der 55-jährige Autofahrerin kam dies verdächtig vor und sie informierte umgehend die Polizei. Der 45-jährige Mann konnte durch die Polizei kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann sich in keiner Notlage befand, sondern durch diese gängige Betrugsmasche zu Geld gelangen wollte. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erfasst.