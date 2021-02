Auf rheinland-pfälzischen Straßen sind im vergangenen Jahr 128 Menschen ums Leben gekommen - 25 weniger als im Jahr zuvor und so wenig wie noch nie seit Beginn der Statistik 1953. Die Zahl der Verletzten und der Unfälle ging ebenfalls zurück, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz sagte. Die Corona-Pandemie mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens habe auch zu einem Rückgang des Straßenverkehrs geführt - bundesweit um rund elf Prozent.

124 015 Unfälle wurden aufgenommen, etwa 15 Prozent weniger als 2019. Die Zahl der Schwerverletzten sank innerhalb eines Jahres um knapp 13 Prozent auf 3068, die der Leichtverletzten ging um 11,5 Prozent auf 13 511 zurück. Rheinland-Pfalz rangiere bei der Verkehrssicherheit trotz der stark befahrenen Autobahnen 3 (von der niederländischen zur österreichischen Grenze) und 61 (von Hockenheim bis zur niederländischen Grenze) im Bundesländerindex Mobilität auf Platz fünf.

Ziel sei es, dass bis 2050 möglichst kein einziger Mensch mehr im Straßenverkehr sterben müsse, sagte Lewentz. Dafür will Rheinland-Pfalz unter anderem als erstes Bundesland zusammen mit Experten aus den Niederlanden ein Verfahren entwickeln, bei dem mit Hilfe von Kameras automatisch erkannt werden soll, ob der Fahrer von einem Handy abgelenkt war. Die Ablenkung der Fahrer wird erst seit 2021 als Unfallursache statistisch erfasst. Zu schnelles Fahren und ein zu geringer Sicherheitsabstand waren 2020 die Hauptursachen der Unfälle.