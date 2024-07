Mit um die 50.000 Besucher hatten die Veranstalter des Straßentheaterfestivals im Vorfeld gerechnet. Und das könnte sich am Ende auch so bestätigen. Trotz Wetter-Eskapaden zog die dreitägige Veranstaltung am Wochenende wieder viele Zuschauer in die Innenstadt. Der Platz vor der Rhein-Galerie und am Rhein, vor dem Kulturzentrum Das Haus und in den Abendstunden am Lutherkirchturm – sie alle wurden von insgesamt 16 Gruppen aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien, Italien, Chile und nicht zuletzt Deutschland bespielt, in denen mehr als 70 Künstler versammelt waren.

