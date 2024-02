In Grünstadt ist ein älteres Ehepaar auf der Straße ausgeraubt worden. Laut Polizei wurden die beiden Senioren am Aschermittwoch, 14. Februar, gegen 17.20 Uhr im Westlichen Graben überfallen. Der Täter näherte sich den Eheleuten von hinten, entriss der 75-jährigen Frau die Handtasche und floh anschließend zu Fuß. Beim Versuch, den Täter aufzuhalten, stürzten die beiden Opfer zu Boden. Hierbei verletzte sich der 83-jährige Ehemann und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Unbekannte erbeutete Bargeld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Gegenstände des Paares. Die zwei beschreiben den Täter als dunkel gekleideten Mann von etwa 1,90 Meter Körpergröße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.